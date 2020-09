Foot - Mercato

Mercato : La Juventus vraiment tentée par Cavani ? La réponse !

Publié le 5 septembre 2020 à 21h15 par A.C.

Plusieurs sources ont évoqué un intérêt concret de la Juventus pour Edinson Cavani, ancien du Paris Saint-Germain libre de tout contrat.

En juin dernier, certains observateurs assuraient qu’en quittant le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, un joueur tel qu’Edinson Cavani allait crouler sous les offres. Pourtant, plusieurs mois se sont écoulés et l’attaquant de 34 ans n’a toujours pas de club. Les exigences salariales de Cavani auraient en effet refroidi de nombreux courtisans, comme Benfica. « Cavani voulait 10M€ par an et pour nous, c’était impossible » a expliqué le directeur sportif du club lisboète, Rui Costa. « Nous sommes arrivées jusqu’à 7M€. Un joueur de 34 ans ne peut pas réclamer de telles sommes ! T’es le meilleur au monde ? OK, très bien. 10M€, mais parce que tu es Messi ou Ronaldo ! Pour les autres joueurs, il faut être réaliste ! ».

La Juve pas vraiment chaude pour Cavani