Mercato - Barcelone : Thiago Alcantara répond à l'appel de Ter Stegen !

Courtisé par de nombreux cadors européens en ce mercato, Thiago Alcantara est toujours un joueur du Bayern Munich. Alors que le dossier semble loin d'être conclu, le milieu répond aux différents appels qui lui sont faits.

Depuis le début du mercato, le nom de Thiago Alcantara est sur toutes les lèvres. À un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, le milieu de terrain espagnol est sans aucun doute la belle affaire à réaliser. Liverpool, le Paris Saint-Germain et même le FC Barcelone ont notamment été cités avec insistance, avec le PSG qui a soumis une offre autour de 30M€ selon nos informations. Récemment c’est le gardien de but du club catalan, Marc-André Ter Stegen qui a couvert de louanges Thiago, avouant qu’il apprécierait grandement de le voir revenir au Barça.

"Il n’est le directeur technique d’aucune équipe"