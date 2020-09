Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia rassure grandement Koeman pour Depay !

Publié le 7 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Fortement convoité par le FC Barcelone, Memphis Depay pourrait bien quitter l'OL, et visiblement, Rudi Garcia ne fermera pas la porte.

Arrivé au poste d'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a rapidement fixé ses priorités et souhaite notamment récupérer des joueurs qu'il a eu sous ses ordres avec la sélection des Pays-Bas. C'est notamment le cas de Memphis Depay dont le contrat à l'Olympique Lyonnais prend fin en juin 2021. Un dossier que Rudi Garcia a évoqué, et l'ancien coach de l'OM ne retiendra pas son joueur si un gros club se positionne.

Garcia ne ferme pas la porte à un départ de Depay