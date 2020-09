Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Barça… Rudi Garcia affiche un souhait fort pour Memphis Depay !

Publié le 6 septembre 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que Memphis Depay est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et du PSG, Rudi Garcia n’a pas caché qu’il avait une préférence concernant la future destination de l’international néerlandais s’il quitte l’OL.

Un nouveau duel entre le FC Barcelone et le PSG semble se profiler sur le marché des transferts, et celui-ci concerne Memphis Depay. À un an de la fin de son contrat à l’OL, Ronald Koeman aimerait accueillir l’international néerlandais au Barça afin qu’il succède à Luis Suarez. Cependant, dans le même temps, le PSG et Leonardo seraient attentifs à la situation de l’ancien joueur de Manchester United, le club de la capitale étant en quête d’un nouvel attaquant pour compenser le départ d’Edinson Cavani. Mais entre les deux clubs qui courtiseraient Memphis Depay, Rudi Garcia semble clairement avoir une préférence…

Garcia préfère voir Depay partir à l’étranger s’il quitte l’OL !