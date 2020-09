Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut chambouler les plans du Barça avec Depay !

Publié le 6 septembre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête d’un nouvel attaquant destiné à remplacer Edinson Cavani, le club de la capitale serait bien décidé à s’attaquer au dossier Memphis Depay.

Si le secteur offensif du PSG est déjà bien fourni avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Pablo Sarabia, Leonardo aurait l’intention de le renforcer davantage encore en lui apportant de la profondeur. Il faut dire que le club de la capitale avait le luxe de pouvoir compter sur Maurco Icardi et Edinson Cavani en guise de numéro 9 la saison dernière, sans oublier Eric Maxim Choupo-Moting, héros du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta. Seulement voilà, le Matador a quitté le club de la capitale le 30 juin dernier au terme de son contrat, et l’avenir de l’attaquant camerounais s’écrit en pointillés pour l’heure, L’Equipe ayant annoncé ce samedi que le PSG songerait à le prolonger.

Le PSG serait bien intéressé par Memphis Depay !