Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Aouar ?

Publié le 6 septembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Le PSG cherchant à renforcer son milieu de terrain, Leonardo a ciblé Houssem Aouar. Le milieu lyonnais se dirigerait toutefois davantage vers Arsenal...

Alors que le marché des transferts se clôture dans moins d’un mois, le PSG n’est toujours pas parvenu à renforcer les postes prioritaires ciblés depuis plusieurs semaines. Si l’arrivée de Sergio Rico vient mettre un terme à la recherche de doublure pour Keylor Navas, les chantiers prioritaires de l’été, à savoir un latéral droit et un milieu, ne sont toujours pas comblés. Dans l’entrejeu, plusieurs joueurs ont été ciblés tels que Sergej Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic, Thomas Partey ou encore Houssem Aouar. Le nom du jeune milieu lyonnais revient avec insistance ces dernières semaines, mais les Parisiens auraient pris du retard dans le dossier.

Arsenal passe à l’action pour Aouar