Mercato - PSG : Leonardo préparerait une opération colossale à 140M€ !

Publié le 6 septembre 2020 à 10h15 par A.D.

Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo aurait appelé Aurelio De Laurentiis pour prendre la température en ce qui concerne Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Le président du Napoli aurait précisé au directeur sportif du PSG qu'il voulait récupérer 140M€ pour ses deux joueurs.

Etincelant lors de la dernière Ligue des Champions, le PSG aura à coeur de retrouver la finale cette saison. Pour réitérer cet exploit, Leonardo se montrerait très actif sur le mercato et pourrait frapper très fort. Pour apporter du poids à l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait plusieurs noms en tête, et en particulier ceux de Kalidou Koulibaly et de Fabian Ruiz. Alors que ces deux hommes évoluent au Napoli, Leonardo aurait déjà bougé ses pions.

Un transfert à 140M€ pour Koulibaly et Fabian Ruiz ?