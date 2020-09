Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a encore une carte à jouer pour Koulibaly !

Publié le 6 septembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Pisté par le PSG pour succéder à Thiago Silva, Kalidou Koulibaly est également dans le viseur de Manchester City. Cependant, Leonardo pourrait avoir une ouverture pour recruter l’international sénégalais…

Leonardo continue de chercher le successeur de Thiago Silva, parti gratuitement s’engager avec Chelsea. Dans ce contexte, le Brésilien cible Kalidou Koulibaly, sur le départ du côté de Naples. Ce dernier aurait d’ailleurs fait savoir, d’après les indiscrétions de la presse italienne, qu’il voulait s’engager avec le PSG cet été, malgré un accord trouvé avec Manchester City pour son contrat. Et Leonardo pourrait avoir une autre ouverture dans ce dossier…

De mauvaises relations entre Manchester City et Naples