Mercato - PSG : Leonardo, Guardiola... La guerre est lancée pour cette piste colossale !

Publié le 5 septembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara mis à jour le 5 septembre 2020 à 15h32

Alors que le Napoli serait prêt à le laisser filer, Kalidou Koulibaly serait partagé entre le PSG et Manchester City. Pep Guardiola serait prêt à dégainer une nouvelle offre à hauteur de 75M€, bonus compris. De son côté, Leonardo aurait relancé les contacts avec Aurelio De Laurentiis et serait prêt à s'aligner sur le salaire que sont disposés à payer les Citizens pour l'international sénégalais.

En fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin, Thiago Silva a prolongé son contrat de deux mois pour pouvoir finir la Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes. Une fois la finale de la C1 passée (défaite contre le Bayern), O Monstro s'en est allé et a pris la direction de Chelsea. Pour pallier le départ de son ex-capitaine, Leonardo s'activerait en coulisses depuis plusieurs semaines et aurait coché plusieurs noms. Parmi ces joueurs inscrits dans sa short-list figurerait un certain Kalidou Koulibaly. En fin de contrat en juin 2023, l'international sénégalais serait dans une situation compliquée et pourrait quitter le Napoli lors de ce mercato estival. Une situation dont voudrait profiter le PSG, mais également Manchester City, qui s'avérerait être un adversaire très coriace dans le dossier Koulibaly.

Guardiola prêt à lancer un nouvel assaut ?

D'après les indiscrétions de Gianluca Di Marzio , journaliste chez Sky Sport , Pep Guardiola serait même prêt à lancer une nouvelle offensive. Après avoir déjà proposé une somme proche de 60M€, le coach de Manchester City aurait été recalé par le Napoli, car Aurelio De Laurentiis ne réclamerait pas moins de 80M€. Pour faire plier le président des Azzurri , les Citizens auraient décidé de revenir à la charge avec un assaut à hauteur de 75M€, bonus compris. Avec une telle offre, Pep Guardiola se rapprocherait des exigences napolitaines. Reste à savoir si Aurelio De Laurentiis se montrera intransigeant ou s'il saura ce satisfaire de cette offensive. De son côté, le PSG n'aurait pas dit son dernier mot et aurait bien l'intention de riposter.

Leonardo aurait lancé les grandes manoeuvres pour Koulibaly