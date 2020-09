Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo repasse à l'action pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 5 septembre 2020 à 14h45 par B.C. mis à jour le 5 septembre 2020 à 14h48

Alors que Manchester City semble clairement en avance dans ce dossier, le PSG n'aurait pas dit son dernier mot concernant Kalidou Koulibaly. Leonardo aurait en effet approché le Napoli pour se renseigner sur le prix à débourser pour le Sénégalais.

L'histoire d'amour entre Thiago Silva et le PSG est bel et bien terminée. L'international brésilien n'a pas prolongé avec le club de la capitale et a ainsi filé du côté de Chelsea. Si Presnel Kimpembe et Marquinhos apparaissent comme les successeurs légitimes de l'ancien capitaine parisien, cela n'empêcherait pas Leonardo de prospecter pour récupérer un autre défenseur central. Milan Skriniar plairait au directeur sportif du PSG, tout comme Kalidou Koulibaly, même si cette piste serait moins chaude en raison des nombreux obstacles. Néanmoins, l'Italo-brésilien pourrait retenter sa chance avec le Sénégalais.

Le PSG prêt à s'aligner sur City pour Koulibaly ?