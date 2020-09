Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Rennes tente Diego Godin (Inter Milan) !

Publié le 5 septembre 2020 à 13h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le Stade Rennais mène actuellement des discussions avec Diego Godin et son entourage. Un dossier qui coûte cher mais qui plaît aux Bretons.

Cet été, le mercato rime avec ambition du côté du Stade Rennais. Engagé dans la bataille pour Jérémie Boga, un dossier dans lequel une offre à 20 millions d’euros a été transmise à Sassuolo, le club breton tente un autre gros coup d’envergure sur le marché des transferts. Selon nos informations, Rennes tente de faire venir le défenseur de l’Inter Milan, Diego Godin.

Godin coûte très cher

Un temps sur les tablettes de l’OL, Diego Godin est aujourd’hui la proie de Rennes. Pour Florian Maurice et Julien Stéphan, c’est un profil de grande expérience (34 ans), capable de piloter toute une défense (et bien plus encore). Mais ce dossier est d’abord une histoire financière. A l’Inter Milan, Diego Godin touche un salaire très important et le Stade Rennais va devoir mettre la poche à la poche pour le convaincre. A l’heure actuelle, il y a des discussions très concrètes entre les deux parties. Diego Godin a encore deux ans de contrat mais peut très facilement s’en libérer. Rennes, qui semble avoir des moyens cet été, pourrait faire cet effort financier. Car du côté du dossier Boga, la lutte est rude. Comme révélé par le10sport.com, le FC Séville et Naples sont de la partie. Et c’est au tour du Bayer Leverkusen de s’intéresser au milieu de terrain français. Après la vente de Kai Havertz à Chelsea (pour 100 millions d’euros, bonus compris), le club allemand a de grandes ambitions (et de gros moyens).