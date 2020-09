Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rennes avance avec Boga, Séville se prépare !

Publié le 3 septembre 2020 à 12h45 par A.B.

Après avoir dégainé une offre de 20 millions d’euros à Sassuolo, Rennes a transmis une belle proposition financière à Jérémie Boga. De son côté, le FC Séville prépare son offensive.

Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité ce mercredi, Rennes a transmis une première offre de transfert pour Jérémie Boga. Sassuolo a reçu une proposition de 20 millions d’euros pour son milieu de terrain de 23 ans. Mais d’après nos sources, le club italien campe sur ses positions et souhaite 35 millions d’euros pour sa pépite française. Dans le même temps, Rennes a pu avancer avec le joueur. Selon nos informations, les Bretons ont transmis une belle proposition de contrat à Jérémie Boga, avec de solides arguments financiers.

Séville va passer à l’offensive

Dans ce dossier, Rennes est le premier club a autant passé à l’attaque. Offre de transfert et proposition de contrat, le dossier Boga est clairement une priorité pour Florian Maurice et Julien Stéphan, qui connait bien le joueur puisqu’il a été prêté à Rennes en 2015-2016 (Boga était prêté par Chelsea et a disputé quelques rencontres en équipe réserve, dirigée par Julien Stéphan). Mais comme nous vous l’avons écrit mercredi, le FC Séville est le club qui semble avoir le plus d’armes aux yeux de Sassuolo. C’est en tout cas ce que les dirigeants sévillans laissent entendre en coulisses, indiquant même que l’offensive pour Boga est imminente. Si Séville se rapproche des 35 millions d’euros souhaités par Sassuolo, le rêve des Rennais s’éteindra. Dans le cas contraire, tout reste possible.