Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rennes dégaine une offre de 20 M€ !

Publié le 2 septembre 2020 à 15h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Rennes a transmis une proposition une très belle offre de transfert à Sassuolo pour Jérémie Boga.

Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité le 16 août dernier, Rennes ne lâche pas le dossier Boga. Florian Maurice, le nouveau directeur sportif des Bretons, insiste pour le milieu de terrain de Sassuolo. Et d’après nos sources, Rennes est même passé à l’action avec une très belle offre de transfert…

Séville en très bonne place

Pour Jérémie Boga, Rennes a offert un montant de 20M€. A 23 ans, le natif de Marseille n’a plus que deux ans de contrat avec Sassuolo. Très courtisé en ce mercato estival, Boga est notamment sur les tablettes de Naples, de l’Atalanta et de l’OM. Mais le Français coûte cher… Après une superbe saison de Serie A, sa cote a grimpé en flèche. Avec cette offre de 20 millions, Rennes se positionne toutefois dans un dossier chaud. Les négociations entre Rennes et Sassuolo pourraient s’intensifier. Mais d’après nos sources, le FC Séville est en très bonne place désormais. Un concurrent mieux placé que Rennes, à l’heure où nous écrivons ces lignes.