Mercato - OM : Un club de Ligue 1 est passé à l'action pour Boga !

Publié le 3 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Très apprécié par André Villas-Boas, Jérémie Boga a beaucoup de prétendants sur le marché des transferts. Et un club de Ligue 1 se serait désormais lancé dans la course pour recruter l’international ivoirien…

Jérémie Boga a la cote sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , l’ailier de Sassuolo est très apprécié par André Villas-Boas, qui recherche un nouveau profil offensif pour renforcer l’OM cet été. Naples est en pole position dans le dossier et l’Atalanta Bergame ainsi que le Bayer Leverkusen seraient aussi bien présents. Cependant, un club de Ligue 1 ferait également partie des prétendants, et se serait officiellement lancé dans la course pour recruter l’international ivoirien…

Rennes offre 20M€ pour Jérémie Boga