Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman défintivement fixé pour Lautaro Martinez !

Publié le 3 septembre 2020 à 11h00 par H.G.

Alors qu’il était annoncé de longue date que le FC Barcelone avait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité en matière de recrutement cet été, le club catalan a une nouvelle fois vu la porte se fermer avec l’attaquant argentin.

« Rien n'a redémarré avec Barcelone. Utiliser le terme "redémarrer" signifierait que quelque chose avait commencé. Il y avait une approche avec le joueur, mais nous n'avons jamais pu entamer une négociation. Jusqu'au 10-15 juillet, il y avait une clause qui n'a jamais été levée, et le lendemain, le joueur était hors du marché », a lâché Piero Ausilio ce mardi au micro de Sky Sport , fermant ainsi la porte à un départ de Lautaro Martinez de l’Inter cet été. Un vrai coup dur pour le FC Barcelone, qui est annoncé sur les traces de l’attaquant de 22 ans depuis plusieurs semaines maintenant afin d’assurer la succession de Luis Suarez. Cependant, après avoir adopté une position ferme pendant longtemps, les Nerazzurri ne sont définitivement pas disposés à se séparer de celui qu’on surnomme El Toro dès maintenant, et Javier Zanetti n’a pas manqué de le rappeler une nouvelle fois au Barça après les propos tenus par son directeur sportif.

« Aucune chance de le voir dans une autre équipe »