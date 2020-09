Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a de la suite dans les idées !

Publié le 3 septembre 2020 à 5h30 par Th.B.

Souhaitant avoir certains de ses anciens joueurs sous ses ordres, Ronald Koeman pourrait rapidement recruter deux internationaux néerlandais au FC Barcelone.

Dès son arrivée au FC Barcelone le 19 août dernier, Ronald Koeman aurait commencé son travail en coulisse concernant le mercato. Plusieurs joueurs devraient partir et de ce fait suivre les pas d’Ivan Rakitic de retour au FC Séville. En ce qui concerne les arrivées, des internationaux néerlandais seraient susceptibles de débarquer.

D’abord Wijnaldum, ensuite Depay ?