Mercato - PSG : Leonardo a un nouveau chantier à 70M€ !

Publié le 6 septembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 6 septembre 2020 à 8h20

Avant de renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo va devoir se lancer dans un autre projet qui s'annonce également très compliqué, à savoir les ventes. Et une grosse rentrée d'argent est attendue.

Cet été, Leonardo a du pain sur la planche. En effet, d'ici le 5 octobre, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite densifier l'effectif de Thomas Tuchel en recrutant plusieurs jours. Après avoir décidé de conserver Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, Leonardo vient de boucler le transfert définitif de Sergio Rico. Par conséquent, il peut désormais se concentrer sur les postes clés, à savoir le milieu de terrain, mais également la défense puisqu'un latéral droit et un défenseur central sont espérés. Mais le PSG a bien d'autres ambitions cet été.

Entre 60 et 70M€ de ventes sont attendus