Mercato - OM : Rudi Garcia avait tenté un gros coup à Marseille !

Publié le 6 septembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a avoué avoir tenté de recruter Olivier Giroud lors de son passage à l’Olympique de Marseille entre 2016 et 2019.

Arrivé en octobre 2016 à l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a dû faire face à la perte de Michy Batshuayi, parti quelques mois plus tôt et qui avait laissé un grand vide au sein de l’attaque marseillaise, lançant le projet de recherche de grand attaquant à l’OM. Si plusieurs attaquants ont été recrutés sous ses ordres, tels que Kostas Mitroglou, Valère Germain, Clinton N’Jié ou encore Mario Balotelli, aucun n'a réellement convaincu si ce n'est l'international Italien, resté seulement six mois à Marseille. Des performances mitigées qui entraîneront le départ de Rudi Garcia en mai 2019, deux journées avant la fin d'une saison décevante qui a vu l'OM échouer à la cinquième place. Les résultats auraient toutefois pu être tout autres si l’ancien entraîneur de l’AS Roma était parvenu à attirer sa cible prioritaire, Olivier Giroud.

« J’ai appelé Olivier quand j’étais à Marseille »