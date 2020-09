Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se bouscule pour Denis Bouanga !

Publié le 6 septembre 2020 à 13h45 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé, Denis Bouanga a la cote à l'étranger et est suivi de près par le Milan AC, Everton, Valence et le Betis. Pour ne pas arranger les affaires de l'ASSE, l'attaquant de 25 ans serait également dans le viseur de l'Atalanta et de la Roma.

Après une grosse saison sous les couleurs de l'ASSE, Denis Bouanga pourrait prendre le large cet été. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ailier de 25 ans dispose d'une belle cote de popularité à l'étranger. Selon nos informations du 22 août, Denis Bouanga serait dans le collimateur du Milan AC, d'Everton, de Valence et du Betis. Et ce ne serait pas tout.

Denis Bouanga aurait la cote en Italie