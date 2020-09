Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a bien une occasion à saisir avec Memphis Depay !

Publié le 6 septembre 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier

En quête d’un successeur à Luis Suarez, qui devrait vraisemblablement quitter le FC Barcelone prochainement, Ronald Koeman aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay. Et bonne nouvelle pour le nouveau technicien du Barça, il dispose bien d'une fenêtre de tir pour accueillir l’international néerlandais prochainement.

Arrivé au FC Barcelone après une saison des plus délicates de la part des Catalans, ponctuée par une cuisante humiliation en Ligue des Champions fcae au Bayern Munich (8-2), Ronald Koeman aurait la ferme intention de renouveler en profondeur l’effectif du Barça. Cela implique de fait le départ de certains cadres, et notamment celui de Luis Suarez. À un an de la fin de son contrat, tout en sachant qu’il dispose d’une option pour une année supplémentaire, celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrerait pas dans les plans de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui l’aurait donc enjoint à se trouver un nouveau challenge. Et tandis que l’Uruguayen se rapprocherait de la Juventus, le FC Barcelone se serait pleinement lancé dans la quête de son successeur. Ces derniers jours, deux noms revenaient avec insistance dans cette optique : Lautaro Martinez bien évidemment, mais également Memphis Depay. Et tout porte à croire que c’es désormais sur le second que vont se porter les efforts du Barça.

Ronald Koeman souhaiterait vivement la venue de Memphis Depay

En fin de contrat en juin 2021 à l’OL, Memphis Depay présente l’avantage d’être une cible bien moins onéreuse que Lautaro Martinez, pour lequel l’Inter réclamerait pas moins 111 M€, soit le montant de sa clause libératoire qui était active lors des deux premières semaines du mercato estival. Et cela aurait justement conduit le FC Barcelone à prendre la décision de donner la priorité à la piste menant à l’attaquant de 26 ans d’après les informations de Mundo Deportivo , au détriment de celle menant à celui qu’on surnomme El Toro jugée trop chère dans un contexte financier délicat après le passage de la pandémie de Covid-19. De plus, le profil de Memphis Depay serait grandement apprécié par Ronald Koeman tant il répondrait à ses besoins, d’autant plus qu’il le connait déjà bien pour l’avoir eu sous ses ordres du temps où il entrainait les Oranje . Le quotidien catalan précise même que l’ancien joueur de Manchester United serait loin d’être opposé à l’idée de rejoindre le FC Barcelone pour y retrouver son ancien sélectionneur et évoluer aux côtés de Frenkie de Jong et éventuellement de son ami Georginio Wijnaldum. Cependant, si certains avançaient dernièrement que l’opération pour la venue de Memphis Depay au Barça était déjà bouclée, Mundo Deportivo tempère en expliquant que seuls de premiers contacts ont eu lieu et que les négociations avec l’OL n’ont pas encore débuté.

Rudi Garcia ouvre la porte à un départ de son joueur !