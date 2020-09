Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Denayer ciblé par un cador italien ?

Publié le 7 septembre 2020 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2020 à 11h51

L’Olympique Lyonnais risque de connaître un grand coup de balai. Alors que Memphis Depay et Houssem Aouar semblent sur le départ, le club rhodanien pourrait perdre un autre joueur important.