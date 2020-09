Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce coup double se précise sérieusement pour Koeman !

Publié le 7 septembre 2020 à 5h30 par Th.B.

Le FC Barcelone serait en passe de recruter deux joueurs pour une somme de 50M€ en les personnes de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Explications.

Certes, Lionel Messi va rester pour une saison supplémentaire au FC Barcelone. Néanmoins, le renouveau évoqué par la direction du Barça et prôné par Ronald Koeman devrait bien avoir lieu. En effet, Ivan Rakitic est déjà retourné au FC Séville, Arturo Vidal et Luis Suarez seraient proches d’imiter le Croate en signant ailleurs. Au rayon des arrivées, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay auraient de fortes chances de débarquer au Camp Nou.

Un deal total à 50M€ ?