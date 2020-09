Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prix serait fixé pour Memphis Depay !

Publié le 7 septembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Ronald Koeman aurait fait de Memphis Depay l'une des ses grandes priorités estivales. Et l'entraîneur du FC Barcelone saurait à quoi s'en tenir dans ce dossier...

Arrivé cet été au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman semble vouloir continuer de coacher des joueurs qu’il connaît bien. Le technicien néerlandais souhaiterait faire venir Georginio Wijnaldum ainsi que Memphis Depay en Catalogne. Ce dernier arrive à un an de la fin de son contrat avec l’OL et Koeman a donc décidé de sauter sur l'occasion. Si l’on en croit les dernières tendances, l’opération pourrait se réaliser avec un offre entre 20 et 30M€.

L’OL espère 30M€