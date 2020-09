Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande priorité de Koeman fixée à 17M€ !

Publié le 6 septembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Le FC Barcelone espère pouvoir réaliser les coups Memphis Depay et Georginio Wijnaldum dans les prochains jours. Si l'attaquant de l'OL devrait coûter environ 20M€, Ronald Koeman sait désormais combien il faudra encore investir pour le milieu de terrain de Liverpool.

L’effectif du FC Barcelone risque de fortement changer pour la saison prochaine. Ronald Koeman est arrivé au poste d’entraîneur et sait de quels joueurs il aura besoin pour la saison prochaine. Avec les départs d’Ivan Rakitic, Arthur Melo et celui d’Arturo Vidal qui ne devrait plus tarder, Barcelone s’active pour la venue de Georginio Wijnaldum en Catalogne.

Liverpool veut 17M€