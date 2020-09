Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le départ de Thiago Silva du PSG !

Publié le 7 septembre 2020 à 10h15 par T.M.

Depuis quelques jours, Thiago Silva est officiellement un nouveau joueur de Chelsea. Une signature qui serait notamment intervenue après une ultime tentative du PSG pour conserver le défenseur central brésilien.

Une page vient de se tourner au PSG. Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a donc fait ses valises après avoir disputé son dernier match sous le maillot parisien à l’occasion de la finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. A 35 ans, le Brésilien n’a toutefois pas encore raccroché les crampons et va continuer à évoluer au plus haut niveau, avec pour but de disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar avec la Seleçao. Thiago Silva s’est dernièrement mis d’accord avec Chelsea. L’international auriverde va donc découvrir la Premier League, tandis qu’au PSG, on va certainement avoir quelques regrets. En effet, Thomas Tuchel aurait notamment souhaité prolonger son capitaine, qui en a finalement décidé autrement.

Trop tard pour Thiago Silva !