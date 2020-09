Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité ?

Publié le 7 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Invité du CFC dimanche, Leonardo a confirmé que des départs étaient attendus au sein du PSG. Mais selon vous, quel doit être le premier joueur à plier bagage ?

Leonardo n'a plus qu'un mois pour constituer le groupe qui disputera cette nouvelle saison. Dans le sens des arrivées, un défenseur, un latéral droit, un milieu voire un attaquant sont attendus, mais le directeur sportif du PSG a prévenu ce dimanche que des départs étaient prévus afin de financer ces opérations. « Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter , a indiqué Leonardo dans le CFC dimanche. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile. (…) L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé ».

