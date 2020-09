Foot - Mercato

Mercato : Ce club étranger est prêt à faire une razzia à l'OM et au PSG !

Publié le 7 septembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Fort des ventes de Kai Havertz, de Kevin Volland et sans doute de Leon Bailey prochainement, le Bayer Leverkusen pourrait bien piocher au sein des effectifs du PSG ainsi que de l’OM. Explication.

Pendant de longs mois, le feuilleton Kai Havertz a animé l’actualité du mercato. Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que le Real Madrid, mais surtout les deux clubs de Manchester et Chelsea se disputaient les services de l’intentionnel allemand. Finalement, c’est du côté de Chelsea que le joueur s’est envolé pour 80M€. De quoi permettre au Bayer Leverkusen de voir grand sur le marché puisque Kevin Volland a également été vendu à l’AS Monaco pour une indemnité de transfert se situant entre 11 et 15,5M€. Pour le remodelage de son secteur offensif, le Bayer Leverkusen semble avoir les yeux rivés vers la France, et plus particulièrement vers l’OM et le PSG.

Au PSG, le Bayer apprécie Julian Draxler

Directeur sportif du PSG, Leonardo refuserait de témoigner du départ de Julian Draxler libre de tout contrat. Devenu presque indésirable aux yeux de Thomas Tuchel, son temps de jeu est famélique par rapport à son niveau et ce qu’il a pu apporter par le passé. Sélectionné par Joachim Löw pour le rassemblement de la Mannschaft en ce début de mois de septembre, le sélectionneur de l’équipe allemande, Draxler a reçu un conseil de la part de son sélectionneur. « lI est bon pour chaque joueur d’être actif semaine après semaine sur le long terme ». Ce témoignage poussera-t-il le principal intéressé à prendre en considération un départ du PSG ? Lui qui semble déterminé à aller au bout de son contrat ? Pour le moment, Draxler a botté en touche. Mais les options ne manquent pas pour le milieu offensif. Comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité ce lundi, le Bayer Leverkusen se joint au Borussia Dortmund et au Hertha Berlin dans la course à la signature du joueur du PSG. Alors que Kai Havertz a signé à Chelsea, Draxler pourrait le remplacer poste pour poste au Bayer. Mais le club allemand ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Hormis son intérêt pour le milieu offensif du PSG, le pensionnaire de Bundesliga regarderait également du côté de l’OM.

À l’OM, les profils de Thauvin et Sarr seraient scrutés