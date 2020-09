Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr pourrait suivre les traces d’un ancien du PSG !

Publié le 7 septembre 2020 à 18h15 par Th.B. mis à jour le 7 septembre 2020 à 19h10

L’OM pourrait finir par vendre Bouna Sarr d’ici la fin du mercato estival qui fermera ses portes le 5 octobre prochain. Et le Bayer Leverkusen se pencherait sérieusement sur le profil du Français alors que son compatriote Moussa Diaby y évolue.

Depuis plusieurs saisons, Bouna Sarr apporte satisfaction au staff technique et à la direction de l’OM au poste de latéral droit. L’ailier français de formation a été repositionné à cette position et celle-ci lui permettrait de s’interroger sur un nouveau challenge ailleurs dans un club plus huppé. Ces dernières semaines, l’Atletico de Madrid, le Borussia Dortmund, le FC Séville, Everton, West Ham ou encore Crystal Palace se seraient penchés sur son profil. Désormais, une toute autre formation s’intéresserait à sa situation, lui qui dispose d’un contrat avec l’OM courant jusqu’à l’été 2022.

Le Bayer Leverkusen, nouveau point de chute de Bouna Sarr ?