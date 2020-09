Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le Bayer Leverkusen pour Draxler ?

Publié le 7 septembre 2020 à 12h15 par La rédaction

Soucieux de vendre plusieurs joueurs en ce mercato estival, le PSG pourrait profiter de l’intérêt du Bayer Leverkusen pour faire partir Julian Draxler.

Leonardo l’a déclaré officiellement : le PSG a besoin de vendre. C’est une obligation pour Paris afin de respecter les règles du fair-play financier et d’être dans un juste équilibre. Si le Brésilien aspire à recruter en défense, au milieu de terrain et en attaque, ce sera après avoir boucler un ou deux départs. Et sur la ligne, en pole position, on retrouve un certain Julian Draxler.

Le Bayer Leverkusen a les moyens

Courtisé par le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund, Julian Draxler est aujourd’hui une cible très chaude du Bayer Leverkusen. Après avoir vendu Kai Havertz à prix d’or (100 millions d’euros, bonus compris), le club de Bundesliga débarque sur un marché des transferts gorgés d’ambition. Comme révélé par le10sport.com, le Bayer regarde notamment le dossier Boga (Sassuolo). Et d’après nos sources, le nom de Julian Draxler revient avec grande insistance. L’international allemand (qui s’est vu conseiller un départ par son sélectionneur, Joachim Low) n’a plus qu’un an de contrat et dispose clairement d’un bon de sortie. Un premier départ déjà amorcé pour Leonardo.