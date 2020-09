Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme volte-face pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 7 septembre 2020 à 11h15 par A.D.

Pour combler le départ de Thiago Silva, Leonardo songerait à recruter Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter ne serait plus du tout disposé à le laisser partir et le considérerait désormais comme un joueur intouchable.

Après huit saisons de bons et loyaux services au PSG, Thiago Silva a fait ses valises et rejoint la ville de Londres du côté de Chelsea. Alors que le club de la capitale a perdu son capitaine, Leonardo aurait identifié plusieurs profils pour le remplacer, et notamment ceux de Kalidou Koulibaly ou encore de Milan Skriniar. Et en ce qui concerne le défenseur slovaque de l'Inter, le directeur sportif du PSG pourrait déjà faire une croix sur lui.

Milan Skriniar désormais intransférable ?