Mercato - PSG : Leonardo sort du silence pour Areola !

Publié le 7 septembre 2020 à 7h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Alphonse Areola.

Alphonse Areola est annoncé partant depuis plusieurs mois déjà et l’arrivée définitive de Sergio Rico, semble avoir scellé son avenir. Le gardien du Paris Saint-Germain, qui a été prêté au Real Madrid cette saison devrait être vendu. D’après les informations de L’Équipe , le PSG souhaiterait tirer entre 8 et 9M€ de la vente d’Areola, dont le contrat se termine en 2023. Plusieurs clubs se seraient positionnés, en Premier League comme en Ligue 1, avec notamment le Stade Rennais.

« On cherche une solution pour Areola »