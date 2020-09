Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga, Hernandez... Une aide précieuse de Mbappé pour le recrutement ?

Publié le 7 septembre 2020 à 18h45 par B.C. mis à jour le 7 septembre 2020 à 18h49

Ce dimanche, Kylian Mbappé a clairement affiché le souhait de voir de nouvelles recrues arriver au PSG pour renforcer l'effectif. Une sortie qui n'est pas anodine, d'autant que le natif de Bondy mettrait également du sien pour convaincre certains internationaux de le rejoindre dans la capitale...

Décevant lors de la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Kylian Mbappé espère triompher cette saison sur la scène européenne avec le PSG. Et pour y parvenir, le natif de Bondy attend du sang neuf dans l'effectif parisien. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Kylian Mbappé a clairement indiqué qu'il attendait des recrues avant la fin du mercato. « Il faut positiver et faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. S'il faut acheter des joueurs ? Bien sûr ! Il faut acheter des joueurs, mais on va voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j'espère qu'on aura des bonnes recrues et qu'on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux la saison prochaine », a confié le champion du monde tricolore. D'ailleurs, Kylian Mbappé participerait également à sa manière au mercato du PSG.

Mbappé a vanté les mérites du PSG à Camavinga et Hernandez