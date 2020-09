Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi a pris une nouvelle grande décision pour son avenir !

Publié le 7 septembre 2020 à 18h30 par B.C.

Déterminé à quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato, Lionel Messi va finalement rester en Catalogne, l'Argentin ne souhaitant pas attaquer en justice son club. Cependant, aucune prolongation ne serait envisagée pour l'heure par le joueur sous contrat jusqu'en 2021.

On l'imaginait déjà à Manchester City, sous les ordres de son ancien entraîneur Pep Guardiola, mais c'est bien au FC Barcelone que Lionel Messi va poursuivre sa carrière. Malgré ses envies d'ailleurs, l'Argentin a annoncé vendredi qu'il resterait, la faute à Josep Maria Bartomeu. Le président catalan n'a pas souhaité ouvrir la porte au transfert de sa star, qui avait de son côté réclamé via burofax son départ grâce à une clause présente dans son contrat lui permettant de résilier unilatéralement. Bartomeu a directement refusé cette possibilité, réclamant les 700M€ de sa clause libératoire, un montant qu'aucun club ne peut se permettre de débourser. L'issue de ce feuilleton ne risque pas d'arranger les relations entre Messi et la présidence, d'autant que la Pulga n'a pas manqué d'égratigner Bartomeu lors de sa dernière prise de parole.

Messi/Bartomeu, la guerre continue

En effet, dans des propos accordés à Goal , Lionel Messi a expliqué que Josep Maria Bartomeu n'avait pas tenu sa promesse en le retenant contre sa volonté. « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse », a indiqué l'Argentin, avant de pointer du doigt la politique sportive des Blaugrana : « J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole ». D'après OK Diario , Jorge Messi aurait fait savoir à Josep Maria Bartomeu que son fils n'accepterait aucune diminution de salaire malgré la crise du coronavirus, alors que le Barça cherche actuellement à convaincre certains cadres de revoir leurs émoluments à la baisse. Et les rapports tendus entre les deux clans pourraient bien pousser Messi vers la sortie à l'issue de la saison.

Aucune prolongation sous Bartomeu ?