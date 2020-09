Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi aurait mis un gros coup de pression à Bartomeu !

Publié le 7 septembre 2020 à 8h30 par B.C.

Malgré ses envies d'ailleurs, Lionel Messi restera bien au FC Barcelone pour cette nouvelle saison. Cependant, son père aurait fait passer un message très clair à Josep Maria Bartomeu.

Alors plusieurs jours de suspense, Lionel Messi a scellé son avenir vendredi. L'Argentin n'ira pas en guerre contre le FC Barcelone et restera au moins une saison de plus, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. Alors que Ronald Koeman a déjà perdu Ivan Rakitic et se prépare à se séparer d'Arturo Vidal, Luis Suarez voire Samuel Umtiti, le Néerlandais conservera Messi. Un problème de moins pour le club catalan, qui a toutefois du pain sur la planche avant la fin du mercato. Plusieurs recrues sont attendues, tandis que la direction culé voudrait que certains de ses cadres à l'instar de Sergio Busquets, Sergi Roberto ou encore Jordi Alba revoient leur salaire à la baisse. De son côté, Lionel Messi n'imagine aucun sacrifice.

Lionel Messi n'envisage pas de baisser son salaire