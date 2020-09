Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo répond au coup de pression de Mbappé !

Publié le 7 septembre 2020 à 8h15 par B.C.

Interrogé sur le mercato du PSG, Kylian Mbappé a affiché le souhait de voir plusieurs joueurs venir dans la capitale. Un sentiment partagé par Leonardo.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le PSG n'est pas parvenu à s'imposer face au Bayern Munich (0-1). Ce revers a toutefois motivé les hommes de Thomas Tuchel à mieux faire durant la prochaine saison, et alors que le club de la capitale s'est séparé de plusieurs cadres à l’instar de Thiago Silva et Edinson Cavani, Kylian Mbappé n'a pas hésité à réclamer du renfort à son directeur sportif ce dimanche. « Il faut positiver et faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. S'il faut acheter des joueurs ? Bien sûr ! Il faut acheter des joueurs, mais on va voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j'espère qu'on aura des bonnes recrues et qu'on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux la saison prochaine », a déclaré le natif de Bondy à Téléfoot . Un avis partagé par Leonardo.

« Si Kylian dit ça, c'est parce qu'il sait qu'on pense la même chose »