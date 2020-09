Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met une énorme pression sur Leonardo !

Publié le 6 septembre 2020 à 12h15 par A.M.

Interrogé sur ses ambitions pour la prochaine saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réclame des renforts à Leonardo d'ici la fin du mercato.

Après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain nourrit de grandes ambitions et souhaite rapidement retrouver les premiers rôles en C1. Pour cela, Leonardo scrute le marché et cherche à renforcer l'effectif de Thomas Tuchel dans différents secteurs de jeu puisqu'au moins un milieu de terrain est attendu tout comme un latéral droit. Mais pour le moment, le PSG s'est contenté de conserver Mauro Icardi et Sergio Rico, tandis qu'Eric Maxim Choupo-Moting pourrait également être prolongé. Par conséquent, cela ressemble à un mercato au rabais compte tenu des économies réalisées jusque-là. Et cela ne plaît visiblement pas à Kylian Mbappé.

«Il faut acheter des joueurs»