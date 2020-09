Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une grande annonce pour l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 6 septembre 2020 à 20h15 par B.C. mis à jour le 6 septembre 2020 à 20h17

Invité du CFC ce dimanche soir, Leonardo a affiché le souhait de voir Neymar et Kylian Mbappé prolonger avec le PSG, alors que les deux stars ne disposent plus que de deux années de contrat.

Arrivés à l'été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont aujourd'hui les têtes de gondole du projet QSI. Les deux stars ont joué un rôle majeur dans la saison historique que vient de réaliser le PSG et resteront une quatrième année dans la capitale. Il est en effet difficile d'imaginer un départ en cette période de crise sanitaire qui a impacté l'économie du football. Cependant, leur contrat prendra fin en 2022, et le PSG sera sous pression l'été prochain. Conscient de cette situation, Leonardo espère que Kylian Mbappé et Neymar prolongeront dans les prochains mois avec le PSG et confirme des discussions sur le sujet.

« On veut continuer avec eux, c'est clair »