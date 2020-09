Foot - PSG

PSG - Malaise : La défense de Neymar assurée... par un joueur du Real Madrid !

Publié le 6 septembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Vinicius Jr a pris la défense de celui qu’il considère comme un modèle Neymar. Le joueur du Real Madrid s’en est pris notamment aux fans brésiliens qui critiquent l’attaquant du PSG.

La dernière image de Neymar sur un terrain de football remonte au 23 août dernier. L’attaquant du PSG ne pouvait retenir ses larmes après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0) et avait été réconforté par ses coéquipiers. Auteur d’une prestation décevante, Neymar n’a pu éviter les critiques et les interrogations sur son niveau de jeu. Recruté pour mener le PSG vers les sommets, l’attaquant brésilien a failli à sa mission. Toutefois, le joueur parisien peut compter sur le soutien de Vinicius Jr.

« Certains fans brésiliens n’aiment pas Neymar »