PSG - Malaise : Doit-on craindre le pire pour Neymar ?

Publié le 3 septembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Testé positif au Covid-19, Neymar ne présente pour l’instant aucun symptômes, et doit être placé en quarantaine pendant deux semaines. Cependant, au sein du club, on s’inquiète des séquelles que cette maladie pourrait avoir sur lui…

Ce mercredi, Neymar a été testé, comme plusieurs de ses coéquipiers, afin de dépister une potentielle contamination au Covid-19. Le test de l’international brésilien est revenu positif, et l’ailier va devoir se placer en quarantaine pendant 14 jours, ce qui pourrait lui faire manquer le Clasico face à l’OM le 14 septembre. S’il ne présente pour le moment aucun symptôme, Neymar pourrait bien ressortir, comme c’est le cas de plusieurs personnes, très fatigué de cette maladie si des symptômes venaient à se déclarer. Et cela semble inquiéter au PSG…

« L’aspect qu’on ne maîtrise pas bien, c’est la fatigue très forte »