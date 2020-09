Foot - PSG

PSG - Polémique : Jean-Michel Aulas tacle encore une fois le PSG !

Publié le 1 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que l'équipe féminine de l'OL a remporté la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas a ironisé sur le report de la journée de Championnat suivante, à l'image de la demande du PSG.

Jean-Michel Aulas ne manque jamais l'occasion de titiller le PSG qui a récemment créé la polémique en réclamant le report de la deuxième journée de Ligue 1 contre le RC Lens. Et pour cause, ce match se disputait seulement quelques jours après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1). Et alors que les féminines de l'OL ont remporté une nouvelle C1, le président des Gones n'a pas manqué d'ironiser rappelant que les Lyonnaises disputeront bien la première de journée de Championnat dimanche contre le Paris FC.

«On n’a pas demandé de report pour le début du championnat»