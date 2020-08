Foot - PSG

PSG : Quand la maire de Marseille révèle avoir supporté le Bayern Munich !

Publié le 30 août 2020 à 12h05 par B.C.

Alors que les fans de l'OM n'ont pas caché leur joie après la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions, la maire de Marseille Michèle Rubirola a avoué avoir été derrière le Bayern Munich le soir de la finale.