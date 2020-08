Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse cash de Pierre Ménès aux détracteurs de Kylian Mbappé !

Publié le 29 août 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé est sous le feu de certaines critiques ces derniers temps, Pierre Ménès n’a pas manqué de monter au créneau afin de défendre l’attaquant français.

Kylian Mbappé a beau faire partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 21 ans, l’attaquant français est malgré tout fréquemment critiqué par de nombreux observateurs. Que ce soit pour son attitude qui laisserait parfois à désirer selon ces derniers ou encore son manque de réalisme et ses excès d’individualisme, le joueur du PSG est fréquemment attaqué de toute part. Ainsi, après son occasion manquée face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions il y a une semaine (victoire 1-0 des Bavarois), l’attaquant de 21 ans ayant trop écrasé sa frappe et ayant simplement tiré sur Manuel Neuer, Kylian Mbappé est particulièrement pointé du doigt par certains.

« Il a juste fait une demi-finale et une finale à 21 ans… »

Des jugements négatifs que ne comprend pas Pierre Ménès. En effet, sur son compte Twitter, le consultant de Canal + ne s’est pas privé pour mettre les choses au clair au sujet de Kylian Mbappé, rappelant son magnifique palmarès malgré son très jeune âge. Et à ses yeux, le fait que l’ancien joueur de l’AS Monaco soit Français et qu’il évolue au PSG et ne serait pas étranger à toutes ces critiques. « Il a juste fait une demi-finale et une finale à 21 ans... Mais c’est sûr, il est français et il joue au PSG, c’est obligatoirement une bouse surcotée », a écrit sarcastiquement Pierre Ménès.