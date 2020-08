Foot - PSG

PSG - Malaise : Face aux critiques, Mbappé reçoit un soutien très fort !

Publié le 28 août 2020 à 4h15 par A.M.

Critiqué suite à ses prestations en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Sorti sur blessure lors de la finale de la Coupe de France contre l'ASSE à la suite d'un tacle très appuyé de Loïc Perrin, Kylian Mbappé, blessé à la cheville, n'est revenu à la compétition que pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Entré en jeu contre l'Atalanta, le Champion du monde s'était montré décisif, mais il a déçu contre le RB Leipzig et surtout en finale de la C1 contre le Bayern Munich. Malgré tout, Didier Deschamps défend son attaquant.

Deschamps défend Mbappé