PSG - Malaise : Deschamps répond aux critiques sur Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé a globalement déçu les observateurs lors du Final 8 de Lisbonne, Didier Deschamps a assuré la défense de l’attaquant français du PSG.

Si le PSG est tombé dimanche dernier en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) à Lisbonne il le doit en partie aux prestations décevantes de ses deux stars offensives, Neymar et Kylian Mbappé. L’attaquant français, qui a d’ailleurs rendu deux copies peu reluisantes contre Leipzig en demi-finale et ensuite contre le Bayern, se retrouve principalement au cœur des critiques. Mais Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a tenu à assurer la défense du numéro 7 du PSG.

« Ce n’est pas un robot »