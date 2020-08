Foot - PSG

PSG : Le constat de Pierre Ménès sur Neymar...

Publié le 25 août 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Neymar est passé à côté de sa finale, Pierre Ménès analyse la prestation décevante du Brésilien face au Bayern Munich.

« Perdre fait partie du sport. Nous avons tout tenté, nous avons lutté jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection de chacun de vous ». Après la défaite contre le Bayern Munich (0-1) en finale de la Ligue des Champions, Neymar a affiché sa déception et remercié les fans du PSG. Il faut dire que le Brésilien a livré une prestation décevante bien loin du niveau de celles contre l'Atalanta et le RB Leipzig. Pierre Ménès décrypte d'ailleurs le match de Neymar.

«Hier soir, il a complètement raté son match»