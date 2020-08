Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo allume Neymar et Mbappé !

Publié le 25 août 2020 à 23h15 par La rédaction

La mauvaise prestation de Neymar et de Kylian Mbappé lors de la finale de la Ligue des Champions n’est pas encore passée pour certains comme l’a évoqué Daniel Riolo qui a allumé les deux stars du PSG.

Le PSG était tout proche de soulever la première Ligue des Champions de son histoire mais le club parisien est tombé sur plus fort que lui face au Bayern Munich. Un résultat qui aurait pu être tout autre si les deux stars du PSG, à savoir Neymar et Kylian Mbappé, avaient livré une meilleure prestation. La star brésilienne tout comme le champion du monde n’ont pas réalisé leur meilleur match avec le club parisien et ont laissé un goût amer aux supporters. Un ressenti aussi évoqué de la part de Daniel Riolo, consultant sur RMC Sport, qui n’a pas hésité à allumer les deux stars du PSG…

« Tu n’as pas le droit de rater ta finale »