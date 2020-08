Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros rebondissement pour l’avenir de Mbappe ?

Publié le 29 août 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Ramon Calderon estime que son transfert serait très difficile à boucler.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé devrait bel et bien disputer une quatrième saison sous les couleurs parisiennes. Toutefois, à moyen terme son terme semble inévitable. Et pour cause, le Champion du monde est régulièrement annoncé du côté du Real Madrid où Zinedine Zidane en a fait sa grande priorité. Et comme Kylian Mbappé ne compte visiblement pas prolonger son bail au PSG, son départ l'été prochain semble inévitable. Mais Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, se montre moins catégorique.

«L'accord financier pour Mbappe ne peut être fait par personne »