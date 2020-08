Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo n'épargne pas Neymar et Mbappé !

Publié le 26 août 2020 à 4h00 par A.M.

Décevants lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1), Neymar et Kylian Mbappé sont pointés du doigt par Daniel Riolo.

Qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions, le PSG comptait énormément sur son duo de stars, Kylian Mbappé et Neymar. Malheureusement pour les Parisiens, ni l'un ni l'autre n'a répondu présent. Le Brésilien, après deux magnifiques prestations contre l'Atalanta puis le RB Leipzig, est passé à côté de son sujet face au Bayern Munich, tandis que le Champion du monde, toujours pas à 100% suite à sa blessure en finale de la Coupe de France, a également connu une rencontre poussive. Daniel Riolo évoque d'ailleurs le prestation.

«Ce sont aussi des faillites individuelles pour ces deux stars du PSG»