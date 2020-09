Foot - PSG

PSG - Malaise : Grosse inquiétude pour Neymar !

Publié le 2 septembre 2020 à 16h15 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain a annoncé avoir trois joueurs testés positifs au Covid-19, Neymar serait le troisième joueur concerné en plus d'Angel Di Maria de Leandro Paredes.

Après avoir passé deux semaines dans une bulle à Lisbonne pour terminer la Ligue des Champions, les joueurs du PSG sont rentrés à Paris avant, pour plusieurs d'entre-eux, de rejoindre Ibiza afin d'y passer quelques jours de vacances avant la reprise de la Ligue 1. Mais le club a révélé que trois Parisiens avaient été testés positifs au Covid-19. « Trois joueurs du PSG sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L'ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours », a indiqué le PSG dans un communiqué.

Neymar positif au Covid-19 ?