PSG : Alaba revient sur la scène avec Neymar en finale de Ligue des Champions

Publié le 30 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Tombeur du PSG en finale de Ligue des Champions, David Alaba est revenu sur le moment où il a réconforté Neymar après la rencontre.

La défaite du PSG en finale de Ligue des Champions a marqué les parisiens, qui s’étaient donné à cœur de décrocher l’étoile pour leurs supporters. Après avoir éliminé l’Atalanta Bergame et le RB Leipzig, les parisiens sont tombé face à un Bayern Munich, qui a conclu une épopée parfaite de onze victoires en onze rencontres de Ligue des Champions cette saison. Malgré la joie du titre obtenu et la délivrance de la fin d’une compétition qui aura duré près d’un an, certains joueurs munichois sont venus tenter de réconforter les stars parisiennes aux mines déconfites, si proche de l’exploit. C’est le cas de David Alaba, qui a tenté de réconforter un Neymar en pleurs au coup de sifflet final. Le défenseur international autrichien est revenu sur cet épisode.

« C’est un joueur qui porte tout un club »